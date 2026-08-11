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        Haberler Gündem Güncel İSKİ'den Beykoz'un bazı mahallelerinde 10 saatlik su kesintisi duyurusu

        İSKİ'den Beykoz'un bazı mahallelerinde 10 saatlik su kesintisi duyurusu

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) deprem riskine karşı ana isale hattındaki altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beykoz ilçesindeki 6 mahallede 10 saat süreyle su kesintisi yapılacak

        Kaynak
        anka
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 12:32 Güncelleme:
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        Beykoz'da 10 saatlik su kesintisi

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beykoz ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını sağlayan ana isale hattında deprem riskine karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla altyapı iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışması yapılacağını duyurdu.

        Çalışmalar kapsamında 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00 ile 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 08.00 arasında belirlenen bölgelere su verilemeyecek.

        Planlı su kesintisinden etkilenecek mahalleler ise şöyle: Bozhane Mahallesi, Öğümce Mahallesi, Göllü Mahallesi, Paşamandıra Mahallesi, Alibahadır Mahallesi, Riva Mahallesi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul haberleri
        #su kesintisi
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