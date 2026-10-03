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        Haberler Gündem İstanbul Beykoz’da usulsüz çakar kullanan sürücüye 253 bin lira ceza kesildi

        Beykoz’da usulsüz çakar kullanan sürücüye 253 bin lira ceza kesildi

        İstanbul Beykoz'da trafik ekiplerinin durdurduğu araçta izinsiz çakar sistemi bulunduğu ve sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye toplam 253 bin 392 lira idari para cezası uygulanırken araç 30 gün trafikten men edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 23:20 Güncelleme:
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        Usulsüz kullanılan çakarlı araca dev ceza

        İstanbul’un Beykoz ilçesinde usulsüz çakar kullandığı belirlenen sürücüye 253 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Araç ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

        Beykoz Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        ARAÇTA İZİNSİZ ÇAKAR TESPİT EDİLDİ

        Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta “çakar” olarak tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı sistemi bulunduğu belirlendi.

        Sistemin araca takılması ve kullanılması için herhangi bir izin bulunmadığı tespit edildi. Kontrollerde ayrıca sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

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        SÜRÜCÜYE 253 BİN LİRA CEZA

        Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “izinsiz çakar siren tertibatı kullanmak” ve “sürücü belgesiz araç kullanmak” maddelerinden toplam 253 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

        Usulsüz çakar kullanan araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.

        FOTO: İHA

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