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        Haberler Gündem Güvenlik Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama

        Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama

        Bingöl merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 20'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 00:32 Güncelleme:
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        Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama

        Bingöl Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında Bingöl merkezli 4 ilde 27 Ekim'de belirlenen 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        AA'da yer alan habere göre 70 ekip, 3 özel harekat timi, 350 personel ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonda, 2 insansız hava aracı (İHA) kullanıldı. Operasyonda ekipler tarafından 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda 74,84 gram sentetik uyuşturucu, 16,19 gram esrar, 1,28 gram tütünle karıştırılmış esrar, 43,32 gram skunk, 0,32 gram eroin, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 2 bin 743 paket kaçak sigara, 170 kaçak puro, 16 elektronik sigara, 2 elektronik sigara cihazı, 62 paket kartuş, tabanca, şarjör ve farklı çaplarda 935 fişek ele geçirildi.

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        20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 24'ü adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 20'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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