Bir hafta önce evlenmişti, kazada öldü!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir hafta önce evlenen genç hayatını kaybetti, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Ceylanpınar-Viranşehir yolunda meydana geldi. Halil Aksak (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazada araçta bulunan Halil Aksak, S.N.A., M.N.A., M.A. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Halil Aksak'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı aileden yaralı 4 kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Halil Aksak’ın yaklaşık bir hafta önce evlendiği öğrenildi. Aksak’ın, akrabaları tarafından verilen yemek davetine katılmak üzere Viranşehir’e giderken kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.