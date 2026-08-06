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        Bodrum'daki "dev flamingo" inşaatına tepki

        Muğla'nın Bodrum ilçesinin Torba Mahallesi'nde Usuluk Tabiat Parkı içerisinde inşa edilen ve kamuoyunda "dev flamingo" olarak anılan çelik konstrüksiyon yapıya yönelik tepkiler büyüyor. TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu ve Bodrum Kent Konseyi, koruma statüsüne sahip alandaki uygulamanın hukuki süreçlerinin kamuoyuna açıklanmasını talep etti

        Kaynak
        anka
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 12:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bodrum'da "dev flamingo" tepkisi

        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu ve Bodrum Kent Konseyi, Bodrum'un Torba Mahallesi’nde Usuluk Tabiat Parkı içerisinde inşa edilen ve kamuoyunda "dev flamingo" olarak anılan çelik konstrüksiyon yapının koruma statüsüne sahip alan içerisine inşasına tepki gösterdi.

        Bodrum Kent Konseyi Başkanı Osman Köseoğlu, "Bu gördüğünüz yapı tam bir harami düzenidir. İşgalin ötesinde Bodrum'a, bu kentte yaşayan insanlara saygısızlıktır, hakarettir. Bu yapıya göz yumanlar, görüp de sessiz kalanlar haramidir. Haramilerin saltanatını yıkacağız" dedi.

        Ortak açıklama ise TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Gamze Bağcı tarafından okundu. Usuluk Tabiat Parkı'nın uzun yıllardır yargı kararlarına konu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, alanın 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilmesinin ardından hazırlanan koruma amaçlı imar planlarının ve bu planlara dayalı idari işlemlerin açılan davalar sonucunda iptal edildiği hatırlatıldı.

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        Uygulamalara ilişkin tüm izin ve onay süreçlerinin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması istenen açıklamada, şunlar ifade edildi:

        “Usuluk Tabiat Parkı, uzun yıllardır yargı kararlarına konu olmuş ve koruma hukukunun en önemli örneklerinden biri haline gelmiştir. Alanın 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilmesinin ardından hazırlanan koruma amaçlı imar planları ile bu planlara dayalı idari işlemler hakkında başta TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi olmak üzere meslek odaları tarafından davalar açılmış, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin kararıyla koruma amaçlı imar planları iptal edilmiş, sonraki yıllarda hazırlanan yeni planlar ve idari işlemler de yeniden yargı denetimine taşınmıştır. Bu süreç, korunan alanlarda kamu yararının ve bilimsel planlama ilkelerinin vazgeçilmez olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

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        Bugün Usuluk’ta gerçekleştirilen yeni uygulamaların da aynı hukuki çerçevede değerlendirilmesi zorunludur. Yapının hangi idari izinlere dayanılarak gerçekleştirildiği, ilgili koruma kurullarının ve yetkili kurumların süreçleri nasıl yürüttüğü, uygulamanın yürürlükteki plan kararlarıyla uyumlu olup olmadığı ve koruma statüsünün gerektirdiği ilkelerin gözetilip gözetilmediği kamuoyunun cevap beklediği temel sorulardır. Bu soruların şeffaf biçimde yanıtlanması hem kamu yararının hem de hukuk devleti ilkesinin gereğidir.

        Anayasa'nın 56. maddesi herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını güvence altına almakta, 63. maddesi ise tabiat ve kültür varlıklarının korunmasını devletin temel görevleri arasında saymaktadır. Ayrıca 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, tabiat parklarında koruma-kullanma dengesinin titizlikle gözetilmesini öngörmektedir. Bu hükümler doğrultusunda korunan alanlarda gerçekleştirilen her uygulamanın bilimsel, hukuki ve teknik açıdan denetlenebilir olması zorunludur.

        TMMOB ve bağlı meslek odalarının yıllardır sürdürdüğü hukuki mücadele herhangi bir yatırımın ya da sanat eserinin karşısında olmak amacı taşımamaktadır. Amacımız doğal ve kültürel mirasın korunması, planlama disiplininin savunulması ve kamu yararının gözetilmesidir."

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