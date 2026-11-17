Muğla'da, Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları (GİM) Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Kasım’da İçmeler mevkisinden deniz yoluyla düzensiz göçmen geçişi yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede denetim yapan ekipler, ormanlık alanda bekleyen bir grup yabancı uyrukluyu belirledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler bölgeyi takibe aldı. Ekipler, 12 Kasım’da denizden gelen lastik botun kıyıya yanaşarak ormanlık alandaki göçmenleri aldığını tespit etti. Bunun üzerine açıkta bekleyen Sahil Güvenlik botuna bilgi verildi.

REKLAM

AA'nın haberine göre, ekiplerin düzenlediği operasyonla durdurulan lastik botta 32 düzensiz göçmen ile Mısır uyruklu tekne kaptanı yakalandı.

Soruşturmanın devamında olayın organizatörlerine yönelik çalışmalarda, şüphelilerin göçmenlerin bir kısmını kara yoluyla Denizli'den Bodrum'a getirdikleri belirlendi. Ayrıca olayda kullanılan lastik botun Türkbükü'ndeki bir tamir işletmesinden vinç yardımıyla alınarak İçmeler çekek alanından denize indirildiği ve organizatörlerin bu işlem için vinç sürücüsüne 13 bin lira ödeme yaptığı tespit edildi.

Göçmenlerin sevkiyatını sağladığı, botun denize indirilmesine aracılık ettiği ve organizasyonda yer aldığı belirlenen 10 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

REKLAM

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.