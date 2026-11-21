Duruşmaya verilen öğle arasının ardından Bolu Belediyesi çalışanları tanık olarak dinlendi. Cumhuriyet savcısı, açıkladığı ara mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Savcı ayrıca adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklar Yılmaz Erdoğan ve Fatih Lekesiz'in somut deliller ve kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle ayrı ayrı tutuklanmasını istedi.

TANJU ÖZCAN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Savcının mütalaasına karşı savunma yapan Tanju Özcan, mütalaaya katılmasının mümkün olmadığını belirterek sanıkların boşa ifade verdiğini öne sürdü. Özcan, "Neden cezalandırılıyorum ne oluyor nedir bu işin esası merak ediyorum. Tahliye kararının verilmesini talep ediyorum" dedi.

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4 SANIK ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin ve şirket yetkilisi Faruk Güner'in adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. Ev hapsi uygulanan şirket yetkilileri Yılmaz Erdoğan ve Fatih Lekesiz'in ev hapsi tedbirleri kaldırılarak imza verme ve yurt dışına çıkış yasağına çevrildi. Hakkında imza verme tedbiri bulunan diğer sanıkların ise bu yükümlülüğü kaldırılırken yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi. Duruşma 22 Mart tarihine ertelendi.