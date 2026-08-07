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        Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını

        Bolu Dağı Tüneli'nde çıkan araç yangını nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ise ambulansta müdahale edildi. Otomobilin çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından yolda trafik yeniden normale döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını

        Bolu Dağı Tüneli’nde motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kalan yolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

        DHA'nın haberine göre Anadolu Otoyolu geçişindeki Bolu Dağı Tüneli’nde bugün saat 16.30 sıralarında bir otomobil, motor kısmından alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine Bolu Dağı Tünel Kontrol Şefliğinden ekipler ile itfaiye ve jandarma sevk edildi. Tünelin içerisini kaplayan yoğun duman jet fanlarla tahliye edildi.

        Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Otomobilin çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından yolda trafik yeniden normale döndü.

        Fotoğraflar: AA

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