Bozcaada’da bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Giriş: 11 Kasım 2026 - 19:11 Güncelleme:
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00 ve 11.00, Bozcaada’dan ise saat 07.00 ve 10.00 seferlerinin yapılacağı diğer planlı tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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