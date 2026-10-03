Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel BUDO'da sefer iptalleri

        BUDO'da sefer iptalleri

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 00:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        BUDO'da sefer iptalleri

        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BUDO seferleri
        #haberler
        #Bursa Deniz Otobüsleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi için tutuklama talebi!
        Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi için tutuklama talebi!
        Bizim Çocuklar galibiyeti unuttu
        Bizim Çocuklar galibiyeti unuttu
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Yasa dışı bahiste 33 tutuklama
        Yasa dışı bahiste 33 tutuklama
        Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum
        Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum
        Hacıosmanoğlu'ndan Gündoğdu'ya: FETÖ’cü, bunları bitir!
        Hacıosmanoğlu'ndan Gündoğdu'ya: FETÖ’cü, bunları bitir!
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi
        Felsefeci Kuçuradi hayatını kaybetti
        Felsefeci Kuçuradi hayatını kaybetti
        "Avrupa, stoklarındaki dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürecek"
        "Avrupa, stoklarındaki dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürecek"
        Hindistanlı pilot yaşananları anlattı
        Hindistanlı pilot yaşananları anlattı
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        "Haberler doğru değil"
        "Haberler doğru değil"
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası