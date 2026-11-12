Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

        BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 01:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 13.00'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus

        İstanbul'da, dizi ve film setlerine gidip, "Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz" diyerek çalışanları tehdit eden; para isteyen bir şebeke, polisin operasyonuyla çökertildi. Son olarak bir dizinin Beykoz'daki setini hedef alan şüpheliler, çalışanlardan para ve araç talep etti. Asayiş Şube ...
        #Bursa
        #budo
        #BUDO seferleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurum: Hiçbir ülke iklim krizi karşısında tek başına güvende değil
        Kurum: Hiçbir ülke iklim krizi karşısında tek başına güvende değil
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama
        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi