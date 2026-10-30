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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da duvardan atlarken dikenli teller karnına saplandı!

        Bursa'da duvardan atlarken dikenli teller karnına saplandı!

        Bursa İnegöl'de arsaya kaçan topunu almak için duvardan atlamaya çalışan genç, dikenli tellerin karnına saplanması sonucu ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 01:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Duvardan atlarken dikenli teller karnına saplandı!

        Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta top oynayan Abdulkadir K'nin (16) topu bir arsaya kaçtı.

        DHA'nın haberine göre, topunu almak için duvardan atlamaya çalışan Abdulkadir K, duvarın üzerindeki dikenli tellerin karnına saplanması sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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