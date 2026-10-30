Bursa'da duvardan atlarken dikenli teller karnına saplandı!
Bursa İnegöl'de arsaya kaçan topunu almak için duvardan atlamaya çalışan genç, dikenli tellerin karnına saplanması sonucu ağır yaralandı
Giriş: 30 Ekim 2026 - 01:48 Güncelleme:
Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta top oynayan Abdulkadir K'nin (16) topu bir arsaya kaçtı.
DHA'nın haberine göre, topunu almak için duvardan atlamaya çalışan Abdulkadir K, duvarın üzerindeki dikenli tellerin karnına saplanması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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