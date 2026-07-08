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        Bursa'da orman yangını

        Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        Bursa'da orman yangını

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Ümitalan Rampası mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan helikopterlerle, karadan ise ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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