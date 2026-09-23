Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa Orhaneli'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 23 Eylül 2026 - 01:27 Güncelleme:
Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Erenler Mahallesi'nde, Ramazan Atış (22) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen S.A'nın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Hayatını kaybeden Ramazan Atış
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri, Ramazan Atış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan S.A, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
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