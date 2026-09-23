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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Bursa Orhaneli'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 01:27 Güncelleme:
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        Kafa kafaya kaza! 1 ölü, 1 yaralı

        Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Erenler Mahallesi'nde, Ramazan Atış (22) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen S.A'nın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        Hayatını kaybeden Ramazan Atış

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri, Ramazan Atış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralanan S.A, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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