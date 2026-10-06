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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da taksi ücretlerine zam: Pazar gününden itibaren geçerli olacak

        Bursa'da taksi ücretlerine zam: Pazar gününden itibaren geçerli olacak

        Bursa'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Yeni ücret tarifesine göre taksimetre açılış ücreti 52 TL'den 65 TL'ye yükselirken, kilometre başına ücret 45TL'den yükseltilerek 55 TL olarak belirlendi. Zamlı tarife pazar gününden itibaren geçerli olacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        Bursa'da taksi ücretlerine zam
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        Bursa'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından belirlenen yeni tarifede kısa mesafe olarak bilinen indi-bindi ücreti ise 150 TL'den 190 TL'ye yükseltildi.

        Tarifeye göre 100 metre için ücret 4,50 TL'den 5,50TL'ye yükseltildi. Bir saatlik zaman tarifesi 345 TL'den 430 TL oldu. Dakika başına bekleme ücreti ise 5,75 TL'den zamlanarak 7,17 TL olarak uygulanacak.

        Öte yandan, Uludağ'a ulaşım için belirlenen taksi ücreti 2 bin 600 TL olarak açıklandı. Uludağ fiyat tarifesinin 1 Aralık ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olduğu bildirildi.

        Yeni taksi ücret tarifesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Eylül 2026 tarihli ve 2026/1023 sayılı meclis kararı doğrultusunda belirlendiği, 11 Ekim 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği öğrenildi.

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        #bursa haberleri
        #taksi ücreti
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