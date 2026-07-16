Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde inşaatın merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

DENGESİNİ KAYBEDEREK ALT KATA DÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre olay, Sultanhanı ilçesi Zafer mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı süren bir inşaatta çalışan 53 yaşındaki Bayram Kara, binanın iç kısmındaki merdivenlerde dengesini kaybederek alt kata düştü.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

İşçinin düştüğünü ve yerde hareketsiz yattığını gören mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bayram Kara, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultanhanı Dr. Hüseyin Ağır İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri inşaatta detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.