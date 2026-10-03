Çanakkale’de altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan iki işçi yaralandı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü'nde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasında iki işçi yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü’nde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasında iki işçi yaralandı.
Olay, kampüste bulunan KYK Yurdu yakınında altyapı çalışmaları sırasında meydana geldi. Toprak kaymasının ardından bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İKİ İŞÇİ TOPRAK ALTINDAN ÇIKARILDI
Ekiplerin bölgede yürüttüğü kurtarma çalışması sonucu İran uyruklu Soheyl Alizade (33) ile Kioumars Alizade (59), bulundukları yerden çıkarıldı.
AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal da olay yerine gelerek ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI
Toprak kaymasında yaralanan iki işçi, olay yerindeki ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
İşçilerin hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.