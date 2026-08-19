Çankırı Ilgaz’da yangında 2 ev, 2 ahır ve samanlık yandı

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ev ve ahırlara sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi, 1 büyükbaş hayvan öldü.

YANGIN SAMANLIKTA BAŞLADI

Yangın, sabah saatlerinde Ilgaz ilçesi Gazi Mahallesi Afet Evleri mevkisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle bir samanlıkta başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı.

ÇEVRE İLÇELERDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Ilgaz’ın yanı sıra Çankırı merkez ve çevre ilçelerden itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale gelirken, 1 büyükbaş hayvan öldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.