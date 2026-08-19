Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Çankırı Ilgaz’da yangında 2 ev, 2 ahır ve samanlık yandı

        Çankırı Ilgaz’da yangında 2 ev, 2 ahır ve samanlık yandı

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir samanlıkta çıkan ve çevredeki yapılara sıçrayan yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangında 1 büyükbaş hayvan da öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 23:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çankırı'da yangın 5 yapıyı vurdu

        Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ev ve ahırlara sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi, 1 büyükbaş hayvan öldü.

        YANGIN SAMANLIKTA BAŞLADI

        Yangın, sabah saatlerinde Ilgaz ilçesi Gazi Mahallesi Afet Evleri mevkisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle bir samanlıkta başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı.

        ÇEVRE İLÇELERDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye Ilgaz’ın yanı sıra Çankırı merkez ve çevre ilçelerden itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale gelirken, 1 büyükbaş hayvan öldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çankırı
        #Ilgaz yangın
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bina operatörün üzerine devrildi
        Bina operatörün üzerine devrildi
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Borç meselesi katliama dönüştü
        G.Saray'dan Demirovic'e resmi teklif!
        G.Saray'dan Demirovic'e resmi teklif!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor