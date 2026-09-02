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        Haberler Gündem Güncel 'Cem Küçük soruşturması' kapsamında İsmail Çanak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        'Cem Küçük soruşturması' kapsamında İsmail Çanak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Cem Küçük soruşturması' kapsamında ifade veren İsmail Çanak'ın "bildiklerini anlatmak" istediği öğrenildi. Çanak, ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 09:24 Güncelleme:
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        Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Cem Küçük soruşturması' kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        DHA'nın haberine göre hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli İsmail Çanak teslim oldu.

        Çanak’ın dosya kapsamında "bildiklerini anlatmak istediğini" beyan ettiği öğrenildi. İsmail Çanak, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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        #haberler
        #İsmail Çanak
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