Cem Tekinoğlu, fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 19:37 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara’da gözaltına alındı.
EVİNDE ARAMA
Soruşturma kapsamında Tekinoğlu’nun ikametinde arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.
Yetkililerin soruşturmaya ilişkin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
FOTO: AA
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