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        Haberler Gündem Cem Tekinoğlu, fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı

        Cem Tekinoğlu, fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı

        Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 19:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Enginyurt'un danışmanı gözaltında

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

        Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara’da gözaltına alındı.

        EVİNDE ARAMA

        Soruşturma kapsamında Tekinoğlu’nun ikametinde arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

        Yetkililerin soruşturmaya ilişkin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        FOTO: AA

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        #Cemal Enginyurt
        #Cem Tekinoğlu
        #haberler
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