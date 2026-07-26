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        Haberler Gündem CHP'nin Sarıyer'deki etkinliğiyle ilgili iddialara soruşturma

        CHP'nin Sarıyer'deki etkinliğiyle ilgili iddialara soruşturma

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sarıyer'de düzenlediği etkinliğe cast ajansı aracılığıyla gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin götürüldüğü yönündeki iddialar üzerine yapılan şikayet kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 23:12 Güncelleme:
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        CHP etkinliğinde 'cast ajansı' iddiasına soruşturma

        Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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