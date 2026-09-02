CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'de konuştu

İki günlük programı kapsamında kente gelen Kılıçdaroğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda partililerce karşılandı.

AA'da yer alan habere göre ardından Ege Serbest Bölgesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, basına kapalı programda Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler'den bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların toplum hayatındaki önemini anlatan Kılıçdaroğlu, esnafın korunması için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını doğrudan iletebileceği bir kurumsal yapıya ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Esnafın büyümesi lazım ki şehir de büyüyebilsin. Eğer esnafı yok ederseniz vatandaşın doğrudan alışveriş yapacağı bir yer kalmayabilir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak öteden beri söylediğimiz bir şey vardı. Mutlaka ama mutlaka bir Esnaf Bakanlığı kurulması lazım. Çünkü esnafın derdi çok fazla. Bir tarafı Maliye Bakanlığı, bir tarafı Hazine, öbür tarafa gidiyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Esnaf Bakanlığı kurulmalı ve esnaf derdini bir siyasi otoriteye aktarmalı, oradan çözüm üretilmeli. Esnafa ucuz kredi verilmeli, esnafın ayakta durması sağlanmalı. Esnaf sadece kendisi gelir elde etmiyor, istihdam da yaratıyor."

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Kılıçdaroğlu, zincir marketlerin mahalle aralarına kadar girerek haksız rekabete yol açtığını belirterek, "Esnafın onlarla rekabet etme şansı yok." ifadesini kullandı.

Dünyanın her tarafında esnafın korunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Esnafın korunması gereken bir yapısı vardır. Ahi Evran geleneğinden gelir, güçlü bir dayanışması vardır. Bu güçlü dayanışma bizim kültürümüzün de önemli bir parçasıdır. Esnaf başımızın tacı olmak zorundadır." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlere iletilen sorunların çözümü için de çalışacaklarını sözlerine ekledi. Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP grup başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli, CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ile CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü de eşlik etti.