Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'de konuştu

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'de konuştu

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, esnafın korunması gerektiğini belirterek, "Esnafa ucuz kredi verilmeli, esnafın ayakta durması sağlanmalı." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 17:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'de

        İki günlük programı kapsamında kente gelen Kılıçdaroğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda partililerce karşılandı.

        AA'da yer alan habere göre ardından Ege Serbest Bölgesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, basına kapalı programda Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler'den bilgi aldı.

        Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.

        Burada yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların toplum hayatındaki önemini anlatan Kılıçdaroğlu, esnafın korunması için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

        REKLAM

        Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını doğrudan iletebileceği bir kurumsal yapıya ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Esnafın büyümesi lazım ki şehir de büyüyebilsin. Eğer esnafı yok ederseniz vatandaşın doğrudan alışveriş yapacağı bir yer kalmayabilir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak öteden beri söylediğimiz bir şey vardı. Mutlaka ama mutlaka bir Esnaf Bakanlığı kurulması lazım. Çünkü esnafın derdi çok fazla. Bir tarafı Maliye Bakanlığı, bir tarafı Hazine, öbür tarafa gidiyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Esnaf Bakanlığı kurulmalı ve esnaf derdini bir siyasi otoriteye aktarmalı, oradan çözüm üretilmeli. Esnafa ucuz kredi verilmeli, esnafın ayakta durması sağlanmalı. Esnaf sadece kendisi gelir elde etmiyor, istihdam da yaratıyor."

        REKLAM

        Kılıçdaroğlu, zincir marketlerin mahalle aralarına kadar girerek haksız rekabete yol açtığını belirterek, "Esnafın onlarla rekabet etme şansı yok." ifadesini kullandı.

        Dünyanın her tarafında esnafın korunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Esnafın korunması gereken bir yapısı vardır. Ahi Evran geleneğinden gelir, güçlü bir dayanışması vardır. Bu güçlü dayanışma bizim kültürümüzün de önemli bir parçasıdır. Esnaf başımızın tacı olmak zorundadır." diye konuştu.

        Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlere iletilen sorunların çözümü için de çalışacaklarını sözlerine ekledi. Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP grup başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli, CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ile CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü de eşlik etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #İzmir
        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran’a yeni saldırıya hazırız
        Trump: İran’a yeni saldırıya hazırız
        Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi
        Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi
        Bahçeli: Cezai yaptırımlar getirilmesi gerekli
        Bahçeli: Cezai yaptırımlar getirilmesi gerekli
        KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
        KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Balkondan düşmek üzere olan çocuğu kurtardı
        Balkondan düşmek üzere olan çocuğu kurtardı
        Beşiktaş Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı
        Beşiktaş Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        Nelsson ile yollar ayrıldı! Ülkesine döndü
        Nelsson ile yollar ayrıldı! Ülkesine döndü
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        OVP pazar günü açıklanacak
        OVP pazar günü açıklanacak
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!