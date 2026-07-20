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        Haberler Gündem Politika CHP hakkındaki 'mutlak butlan' kararında Yargıtay incelemesinin adli tatil sonrasında yapılması bekleniyor

        CHP hakkındaki 'mutlak butlan' kararında Yargıtay incelemesinin adli tatil sonrasında yapılması bekleniyor

        CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararına dair dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Dosyanın esasa ilişkin incelemesinin adli tatilin ardından yapılması bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 16:15 Güncelleme:
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        'Butlan' incelemesi tatilden sonra

        CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle verilen 'mutlak butlan' kararına ilişkin Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi'ne gönderilen dosyanın, esasa ilişkin incelemesinin adli tatilin ardından yapılması bekleniyor.

        DHA'daki habere göre; CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) kararı verdi. Daire, Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine devam etmelerine hükmetti.

        Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına ilişkin dosya, bugün başlayan adli tatil öncesi, 17 Temmuz'da temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu süreçte dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri yapılabilecek.

        Dosyanın esasa ilişkin incelemesinin ise yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor.

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