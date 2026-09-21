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        Haberler Gündem Politika CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak? Kimlerin adı geçiyor?

        CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak? Kimlerin adı geçiyor?

        Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla, Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'de şimdi gözler il yönetimine yapılacak atamada. Perşembe günü yapılacak MYK Toplantısında il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi bekleniyor. İl başkanlığı için kimlerin adı geçiyor? Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi...

        Giriş: 21 Eylül 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce CHP İstanbul İl Kongresi için verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Mahkeme, Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevlerinin sonlandırılmasına ve kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti.

        TEKİN İLE DEVAM KARARI ALINABİLİR

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ile 'yola devam' kararı alabilir.

        KULİSLERDE FARKLI İSİMLER GÜNDEMDE

        Ancak kulislerde farklı isimler de gündemde. O isimlerden biri; Kağıthane Eski İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel.

        2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Siyasal İşler ve Seçim Propagandası konulu çalışmalarını yönetmek adına Yüksel'i, 'Genel Başkan Başdanışmanı' olarak atamıştı.

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        Diğer bir isim ise; Selçuk Sarıyar. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Sarıyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.

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