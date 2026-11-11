CHP: Yeni Parti üs olarak kullanılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK sonrası basın toplantısı yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, “Cumhurbaşkanı yardımcısı emeklilerle ilgili bir değerlendirme yaparken önümüzdeki yıla ilişkin refah payından bahsetti. Televizyonları açtığınızda sosyal güvenlik uzmanları çıkıp 'enflasyon yüzde 10 olduğunda 5 refah payı verirsek, yüzde 20 olduğunda 10 verirsek bu maaşlar ne olur?' diye hesaplar yapıyor. Hükümetten emeklilerin ve dar gelirlilerin beklentisi çok yüksek. Türkiye'de 2002'de AKP iktidara geldiğinden 2026 yılına kadar geçen 24 yılda, nominal olarak kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 180 kat artmış. Peki emekçiler bundan ne kadar pay almış? Brüt asgari ücret bu dönemde sadece 132 kat artmış. 180 kat yerine 132 kat; burada açık bir şekilde 50 puanlık bir refah payı kaybı var. Ortalama memur maaşı 131 kat artmış. En düşük işçi emeklisinin maaşı sadece 85 kat artmış. En düşük memur emeklisi ise 78 kat artmış. Bugün memura, emekliye, işçiye, asgari ücretliye zam yapacaksanız ve bir refah payı da vermeyi düşünüyorsanız; bunu öyle yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20, yüzde 30’larla sınırlandıramazsınız” diye konuştu.

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‘İLK GÜNDEN GÖREVDEN ALINMALARI GEREKİRDİ’

Fon soruşturmasına ilişkin de konuşan Sarı, “Grubumuz bu konuyla ilgili çok iyi bir çalışma hazırladı, yakında bu kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çalışmada kimin kiminle ilişkili olduğu, kimlerin malı götürdüğü, kurumsal ve siyasal sorumlulukların nerede olduğu şemalarla deşifre edilecektir. Bugün BDDK başkanı bu kapsamda görevinden affını istedi. İstifa gibi erdemli bir müessesenin bile AKP döneminde dejenere olduğunu görüyoruz; bürokratlar, bakanlar ‘istifa ettim’ diyemiyor, ‘görevden affımı istiyorum’ diyor. Oysa bu bürokratların bırakın görevden affını istemelerini, ilk günden görevden alınmaları gerekirdi. Bir AKP genel başkan yardımcısının tutuklanmış olması konuyu çözmez. Adalet Bakanı'nın sözlerinden de anlaşılacağı üzere burada örgütlü bir suç ve daha geniş bir siyasi motivasyon vardır. Kamuoyu şu soruların cevabını bekliyor: Bu örgütün adı ne? Üyeleri kim? Şeması ne? CHP olarak bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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‘TÜRKİYE’DE YAPILMASI BAŞLI BAŞINA ÖNEMLİDİR’

Antalya'da gerçekleşen COP 31 Liderler Zirvesi’ne ilişkin konuşan Sarı, “Bu zirvenin Türkiye’de yapılması başlı başına önemlidir. Yaklaşık 10-12 gün sürecek bu zirve, 90'ın üzerinde devlet başkanını bir araya getirmesi bakımından önemlidir. Ancak zirveye ilişkin eleştirilerimiz de var. Türkiye'nin kömüre dayalı enerjide ve fosil yakıtlarda bir çıkış stratejisi olup olmadığını merak ediyoruz. Fosil yakıtların tüketimi, çıkartılması ve bunun son tarihiyle ilgili ulus olarak bir stratejimiz var mıdır? Ayrıca tartışmalı ortaklıklar var. Zirve için maden ve enerjide projeler yapan, çevrecilerin hedefinde olan şaibeli şirketler partner olarak belirlenmiş; bu durum inandırıcılığı zedelemektedir” dedi.

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‘EMEKLİLERLE İLGİLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

Partisinin saha çalışmaları hakkında bilgi veren Sarı, “Bu hafta iki önemli programımız olacak; yarın Etimesgut Belediye Salonu'nda emeklilerle ilgili bir toplantı gerçekleştireceğiz. Sayın genel başkanımız ve ilgili genel başkan yardımcılarımızın organizasyonunda emekçilerin problemleri ele alınacak. Cumartesi günü ise Kocaeli ilinde büyük bir saha çalışması olacak. 12 genel başkan yardımcısının başkanlığında, 12 ilçenin tamamında sahaya inilecek ve genel başkanımız da cumartesi gününden itibaren bu çalışmalara katılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki dönemde çok daha fazla sahada olacak, halkın sorunlarını gündeme getirecek ve kendi politikalarını halkla buluşturacaktır” açıklamasını yaptı.

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‘HERKES YARGILANABİLİR, HERKES YARGILANMALIDIR’

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı’nın yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği yönündeki konuşmasına ilişkin “Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili bir takım iddiaların, suçlamaların dokunulmazlık kapsamının dışında tutulmuş olmasını Cumhuriyet Halk Partisi destekler. Biz dokunulmazlığın esas bir biçimde kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Milletvekili olmak suç işleme özgürlüğünü doğurmamalıdır, böyle bir yetki ve hak vermemelidir. Milletvekilleri esas olarak tutuksuz yargılanmalıdır, tutukluluğu da dokunulmazlığı da milletvekillerinin üzerinde bir siyasi kılıç gibi dalgalandırmamak gerekir. Ancak ilke olarak herkes yargılanabilir, herkes yargılanmalıdır” dedi.

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‘BURADA BİR ‘CEMİL TUGAY MODELİ’ VAR’

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in istifa sonrası AK Parti’ye katılma iddialarına ilişkin konuşan Sarı, “Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız CHP'den seçilmişti ancak farklı bir siyasal yolculuğa çıkmak isteyip Yeni Parti’ye katıldı. Yeni Parti'den de AKP'ye katılacağına ilişkin ciddi duyumlar var. Yeni Parti'nin sözcüsü de, bu konuyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Sanıyorum AKP'ye geçişlerde Yeni Parti bir ara üs olarak kullanılıyor. Aynı şeyi Cemil Tugay'da yaşadık, burada bir ‘Cemil Tugay modeli’ var. Önümüzdeki günlerde de benzer şeyler olabilir. Bu meselenin trajikomik tarafı ve siyasetçilerin değerlendirmesi gereken konu şu; muhalefetten seçilmiş bir belediye başkanının iktidar partisine doğru yol alıyor olmasının bütün sorumluluğunu belediye başkanının üzerine yıkma anlayışının ne kadar kısır, dar, siyaseti iğdiş eden bir anlayış olduğudur. Partisinden istifa edip başka bir partiye giden bir belediye başkanıyla ilgili, bu arkadaşlarımızın hala bir öz eleştiri yapmıyor oluşu, hala pişkin bir biçimde ‘ne olacak, yani bizden istifa etti ama AKP'ye gitti’ değerlendirmesi yapıyor olmasını da ben hayretle izlediğimi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.