Çınarcık Belediyesi'nden yatak desteği

Çınarcık Belediyesi, yatağa bağımlı ihtiyaç sahibi vatandaşların bakım koşullarını iyileştirmek amacıyla hasta yatağı hizmetini hayata geçirdi.

Çınarcık Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet kapsamında, hasta yatağına ihtiyaç duyan vatandaşların başvuruları değerlendiriliyor ve en kısa zamanda çözüme kavuşturuluyor.

Belediye ekipleri, temin edilen hasta yatağını ve yatak ekipmanlarını paketlerinden çıkararak ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı; Çınarcık'ta ikamet eden Ersaraç ailesinin ihtiyacına destek olundu.

Çınarcık ilçe sınırları içinde yaşayan ve ikameti Çınarcık'ta bulunan, sürekli veya geçici olarak yatağa bağımlı vatandaşların bakım sürecinde yaşadığı güçlüklerin azaltılması hedefleniyor.