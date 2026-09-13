Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayete kurban giden yaşlı çiftin olayına ilişkin Vali Hatipoğlu: Olayı tüm yönleriyle aydınlatacağız

        Cinayete kurban giden yaşlı çiftin olayına ilişkin Vali Hatipoğlu: Olayı tüm yönleriyle aydınlatacağız

        Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin ailesini ziyaret eden Vali Numan Hatipoğlu, "Şuan itibariyle 1 kişi tutuklandı. Büyük oranda olay aydınlatıldı ama ucu nereye giderse gitsin emniyet, jandarma ve savcılarımız bu konuyla ilgili üstün bir gayret içerisinde çalışmaya devam edecekler. Olayı tüm yönleriyle aydınlatacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 16:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vali Hatipoğlu: Olayı tüm yönleriyle aydınlatacağız

        Olay, 5 gün önce Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde çıkan yangının ardından cansız bedenlerine ulaşılan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin, yapılan otopsi sonucunda silahla vurularak hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmada 1 şüpheli tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Vali Numan Hatipoğlu, Üykü ailesinin taziye evini ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Aile bireyleriyle görüşen Hatipoğlu, yürütülen soruşturma ve çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

        REKLAM

        Vali Hatipoğlu, "Burada çok vahşice işlenmiş bir cinayet var. Önce yangın olduğu değerlendirilmişti ardından da maalesef yaşlı iki vatandaşımızın önce öldürüldükleri ve ardından yangın çıkarıldığı ortaya çıktı. Jandarma, emniyet ve savcılarımızın koordinesinde çok hızlı bir şekilde çalışarak bu olayı aydınlatmaya ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptılar. Şuan itibariyle 1 kişi tutuklandı. Büyük oranda olay aydınlatıldı ama ucu nereye giderse gitsin emniyet, jandarma ve savcılarımız bu konuyla ilgili üstün bir gayret içerisinde çalışmaya devam edecekler. Olayı tüm yönleriyle aydınlatacağız. Bu menfur cinayeti lanetliyorum. Ülkemizde ve bölgemizde benzer olayların olmaması için çok daha fazlasıyla gayret gösterileceğinin bilinmesini arzu ediyorum. Hiçbir olayı açıkta ve boşlukta bırakmayacağımızı da bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Hayriye Üykü
        #Elazığ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak
        Hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        İlk ders zili yarın çalacak
        İlk ders zili yarın çalacak
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        Aşıkların final heyecanı
        Aşıkların final heyecanı
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK!
        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK!
        “Zenne Arif" gözaltına alındı
        “Zenne Arif" gözaltına alındı
        Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den ayrılık hamlesi
        Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den ayrılık hamlesi
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek