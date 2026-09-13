Cinayete kurban giden yaşlı çiftin olayına ilişkin Vali Hatipoğlu: Olayı tüm yönleriyle aydınlatacağız

Olay, 5 gün önce Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde çıkan yangının ardından cansız bedenlerine ulaşılan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin, yapılan otopsi sonucunda silahla vurularak hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmada 1 şüpheli tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Vali Numan Hatipoğlu, Üykü ailesinin taziye evini ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Aile bireyleriyle görüşen Hatipoğlu, yürütülen soruşturma ve çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

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Vali Hatipoğlu, "Burada çok vahşice işlenmiş bir cinayet var. Önce yangın olduğu değerlendirilmişti ardından da maalesef yaşlı iki vatandaşımızın önce öldürüldükleri ve ardından yangın çıkarıldığı ortaya çıktı. Jandarma, emniyet ve savcılarımızın koordinesinde çok hızlı bir şekilde çalışarak bu olayı aydınlatmaya ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptılar. Şuan itibariyle 1 kişi tutuklandı. Büyük oranda olay aydınlatıldı ama ucu nereye giderse gitsin emniyet, jandarma ve savcılarımız bu konuyla ilgili üstün bir gayret içerisinde çalışmaya devam edecekler. Olayı tüm yönleriyle aydınlatacağız. Bu menfur cinayeti lanetliyorum. Ülkemizde ve bölgemizde benzer olayların olmaması için çok daha fazlasıyla gayret gösterileceğinin bilinmesini arzu ediyorum. Hiçbir olayı açıkta ve boşlukta bırakmayacağımızı da bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.