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        Haberler Gündem Güncel Cizre'de Amedspor galibiyeti kutlamalarında yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

        Cizre'de Amedspor galibiyeti kutlamalarında yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Amed Sportif Faaliyetler'in galibiyetini kutlayan taraftarların attığı havai fişekler nedeniyle 3 iş yeri ve bir araçta yangın çıktı, itfaiye eri yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 05:48 Güncelleme:
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        Cizre'de Amedspor galibiyeti kutlamalarında yangın: 1 itfaiye eri yaralandı
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        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler’in Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etmesinin ardından taraftarlar ilçe merkezinde havai fişekli kutlama yaptı.

        AA'nın haberine göre, kutlamalar sırasında kontrolsüz atılan bazı havai fişekler, 3 iş yeri ve araçta yangına neden oldu.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerlerinde ve araçta hasar oluştu.

        1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

        Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında yüzüne havai fişek isabet eden bir itfaiye eri yaralandı. Yaralanan itfaiye eri, sağlık ekiplerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #Amedspor
        #Cizre
        #şırnak
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