Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya hediyesi

100 kiloluk buzdolabını çalan 4 kadın kamerada

İstanbul'da, tamir için getirilen yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2 metre 10 santim yükseklikteki gardırop tipi buzdolabı, kamyonetle gelen dört kadın tarafından bahçe kapısından geçirilerek çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)