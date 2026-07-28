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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya hediyesi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya hediyesi

        İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından Ayasofya tablosu hediye edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 18:05 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya hediyesi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası’na katıldı.

        Programda İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ressam Kenan Işık'ın Ayasofya tablosunu hediye etti.

        Ayasofya-i Kebir Camiinin yeniden ibadete açılmasını anlatan tabloda, kutlu mabedin zincirlerinden kurtulması, kırılmış zincirler şeklinde resmediliyor.

        Burhanettin Duran hediyesiyle, Ayasofya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıldönümünü de kutladı.

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