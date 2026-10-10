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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki Türk vatandaşlarına güçlü destek mesajı geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki Türk vatandaşlarına güçlü destek mesajı geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Almanya'da düzenlenen 9. Olağan Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına desteklerinin süreceğini vurgulayan Erdoğan, "Siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza 'zırzop' diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        Yurt dışındaki vatandaşlara destek mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Neuss kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) 9. Olağan Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi. Merkezi Köln'de bulunan ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının haklarının korunması, kültürel kimliklerinin yaşatılması ve demokratik katılımlarının desteklenmesi amacıyla faaliyet gösteren UID'nin çalışmalarına değinen Erdoğan, Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına desteğini sürdüreceğini belirtti.

        "7 MİLYONU AŞKIN TÜRK DİASPORASI İÇİN HAYIRLI OLSUN"

        Genel kurul katılımcılarını selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına da mesaj gönderdi.

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        Erdoğan, "Sizlerin şahsında Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, başarılarıyla daima iftihar ettiğimiz tüm vatandaşlarıma en içten selamlarımı yolluyorum. Uluslararası Demokratlar Birliği 9'uncu Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Genel kurulda alınacak kararların yurt dışındaki Türk toplumu açısından önem taşıdığını belirten Erdoğan, "Genel kurulda tecelli edecek iradenin sizlerle birlikte Avrupalı Türkler ve 7 milyonu aşkın nüfusa sahip Türk diasporasının tamamı için verimli ve faydalı neticeler getireceğine inanıyorum" dedi.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların huzuru ve refahı için çalışan UID üyelerine ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

        "UID HAYATİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENİYOR"

        Uluslararası Demokratlar Birliği'nin yurt dışındaki Türk vatandaşlarının haklarının korunmasında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Erdoğan, kuruluşun yürüttüğü projelerle Türk toplumunun bulunduğu ülkelerdeki konumunu güçlendirmeye çalıştığını söyledi.

        Erdoğan, "Uluslararası Demokratlar Birliği yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor" ifadelerini kullandı.

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        UID'nin Türk vatandaşlarının kültürel kimliklerini korumalarına, yaşadıkları toplumlara katkıda bulunmalarına ve demokratik süreçlere katılmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, kuruluşun kültürel ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıyla mücadele ettiğini de dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren UID'yi çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        "VATANDAŞLARIMIZI KİMSENİN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ"

        Konuşmasının devamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik ayrımcılığa ve hakaret içeren söylemlere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vatandaşlarının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

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        Erdoğan, "İnşallah bizler de gerek partimizin Dış İlişkiler Başkanlığı, gerekse Yurt Dışı Türkler Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarımızla sizlere destek olmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

        Yurt dışındaki Türk vatandaşlarını hedef alan söylemlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz 'zırzop' diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen ve hayatını kaybeden isimleri anarak 9. Olağan Genel Kurul'un başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

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