Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'tan İstanbul'a döndü
Giriş: 24 Eylül 2026 - 15:40 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinden İstanbul'a döndü.
Erdoğan'ı taşıyan "TUR" uçağı, saat 15.00'te Atatürk Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, heyette bulunan bazı bakanlar ve katılımcılar da yurda döndü.
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