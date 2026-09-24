Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa şampiyonuna tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli boksör Havvanur Kethüda’yı kutladı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen şampiyonada final müsabakasını yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın telefonu aracılığıyla milli sporcu ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarısından dolayı Kethüda’yı tebrik etti.

“SENDEN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU BEKLİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli boksöre yaptığı telefon görüşmesinde, “Havvanur tebrik ediyorum seni. Havvanur, ismin çok güzel. İnşallah bundan sonra senden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün arkadaşlarına çok selam söyle. Tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milli boksör Havvanur Kethüda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.