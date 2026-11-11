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        Haberler Gündem Çevre Fidanlar toprakla buluşuyor: Yaşanabilir çevre, sürdürülebilir kentler için daha çok ağaç, daha çok bisiklet

        Fidanlar toprakla buluşuyor: Yaşanabilir çevre, sürdürülebilir kentler için daha çok ağaç, daha çok bisiklet

        11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla tüm yurtta binlerce fidan toprak buluşturuluyor. Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir kentler için daha çok ağacın yanında çevre dostu ulaşım seçenekleri de önemli bir unsur. Seçenekler arasında karbon salınımını, trafik yoğunluğunu ve gürültü kirliliğini sıfıra yaklaştırmasıyla birlikte bireylerin fiziksel olarak aktif ve sağlıklı kalmasına destek olan bisiklet öne çıkıyor. Türkiye'de bisiklet kültürünün yaygınlaşması, yasal altyapının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ulaşım ve trafikte hak arama mücadelelerinde elini taşın altına koyan ve öne çıkan başlıca sivil toplum kuruluşlarından olan Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanı Murat Görücü de bu önemli günde herkesi doğayı korumaya, ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeye, mümkün olduğunca kısa mesafelerde bisiklet kullanmaya ve çevreye duyarlı yaşam alışkanlıkları geliştirmeye davet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 17:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Daha çok ağaç, daha çok bisiklet!

        Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanı Murat Görücü, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşanabilir çevre, sürdürülebilir kentler için ağaçla birlikte çevre dostu, ekonomik, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım araçlarına dikkat çekti.

        11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nün, doğayı korumanın, ormanları çoğaltmanın ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemini bir kez daha hatırlattığı anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "İklim değişikliği, hava kirliliği, artan karbon salımı ve kentlerde giderek azalan yeşil alanlar, hepimizin ortak sorumluluk almasını gerektiren önemli çevre sorunlarıdır. Bu sorunlarla mücadele yalnızca ağaç dikmekle sınırlı değildir. Günlük yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek, çevre dostu ulaşım seçeneklerini tercih etmek ve doğal kaynaklarımızı korumak da bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

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        Murat Görücü, "Bisiklet, yalnızca bir spor ve rekreasyon aracı değil; aynı zamanda çevre dostu, ekonomik, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ulaşım aracıdır. Özellikle kısa mesafeli yolculuklarda otomobil yerine bisikletin tercih edilmesi, fosil yakıt tüketiminin ve egzoz kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlar. Daha fazla bisikletli ulaşım; daha az karbon salımı, daha temiz hava, daha az gürültü ve daha yaşanabilir kentler demektir" ifadelerini kullandı.

        Ankara'nın geleceği için yeşil alanların korunması ve artırılması kadar, bisikletli ve yaya ulaşımını destekleyen kent politikalarının geliştirilmesinin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanı Murat Görücü, şunları kaydetti:

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        "Bisiklet yollarının yaygınlaştırılması, güvenli bisiklet park alanlarının oluşturulması, toplu taşımayla bisiklet entegrasyonunun güçlendirilmesi ve bisiklet kullanımını teşvik eden uygulamaların hayata geçirilmesi bu hedefe ulaşmada önemli adımlardır. Bizler, daha yeşil bir Ankara'nın aynı zamanda bisiklet dostu, insan odaklı ve sürdürülebilir bir Ankara olması gerektiğine inanıyoruz.

        11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü vesilesiyle herkesi doğayı korumaya, ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeye, mümkün olduğunca kısa mesafelerde bisiklet kullanmaya ve çevreye duyarlı yaşam alışkanlıkları geliştirmeye davet ediyoruz.

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        Unutmayalım; diktiğimiz her fidan geleceğe bırakılan bir nefes, çevirdiğimiz her pedal daha temiz bir dünya için atılan bir adımdır. Daha çok ağaç, daha az egzoz, daha temiz hava ve daha yaşanabilir kentler için birlikte hareket edelim."

        *Haberin ilk fotoğrafları AA arşiv

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