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        Haberler Gündem Eğitim Darüşşafaka’dan 100 üniversite öğrencisine burs imkânı

        Darüşşafaka’dan 100 üniversite öğrencisine burs imkânı

        Darüşşafaka Cemiyeti'nin anne veya baba kaybı yaşamış, maddi olanakları sınırlı ve akademik başarısı yüksek öğrenciler için yürüttüğü Eğitimde Fırsat Eşitliği (EFE) Yükseköğrenim Bursu programında 2026-2027 dönemi başvuruları başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 17:23 Güncelleme:
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        100 üniversite öğrencisine burs imkânı

        Darüşşafaka Cemiyeti tarafından yürütülen Eğitimde Fırsat Eşitliği (EFE) Yükseköğrenim Bursu kapsamında, 2026-2027 akademik yılında 100 üniversite öğrencisine destek sağlanacak. Anne veya babasını kaybetmiş, ekonomik koşulları eğitimine devam etmek için yeterli olmayan ve akademik başarısı bulunan öğrenciler programa başvurabilecek.

        2014 yılında başlatılan burs programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 400 öğrencinin yükseköğrenim sürecine katkı sağlandı. 2 Eylül’de başlayan başvurular, 14 Eylül’e kadar devam edecek. Burs desteği, ekim-haziran ayları arasında dokuz ay boyunca sağlanacak.

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        Başvurular ve programla ilgili ayrıntılı bilgiler Darüşşafaka Cemiyeti’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılırken, adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, anne veya baba kaybı yaşamış olma, ekonomik desteğe ihtiyaç duyma ve belirlenen akademik başarı şartlarını taşıma kriterleri aranıyor.

        BAŞVURU KOŞULLARI

        EFE Yükseköğrenim Bursu için adayların;

        • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
        • Anne ve/veya baba kaybı yaşamış olması,
        • Eğitim sürecini sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyması,
        • Üniversiteye yerleştiği puan türünde ÖSYM başarı sıralamasında ilk 100 bin içinde bulunması,
        • Türkiye’de en az dört yıllık eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanması,
        • Başvuru formunu doldurarak gerekli belgeleri sisteme yüklemesi gerekiyor.

        Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrencilerin de başarılı şekilde hazırlık eğitimini tamamlamış olması şartı aranıyor.

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        Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılında kurulan ve eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından biri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Cemiyet, özellikle anne veya babasını kaybetmiş, maddi imkânları sınırlı öğrencilerin eğitimlerine destek olmayı amaçlıyor.

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