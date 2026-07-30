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        Davutoğlu, Babacan'ı ağırladı

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı makamında ağırladı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 18:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Davutoğlu, Babacan'ı ağırladı

        Partisini kapatma kararı alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezine geldi.

        Parti çalışanları tarafından kapıda karşılanan Davutoğlu, çalışanlarla tokalaştı. Çalışanlara "Siz daha gıgitmediniz mi" diyen Davutoğlu'na parti çalışanları "Siz buradayken biz de buradayız efendim" yanıtını verdi.

        Ahmet Davutoğlu'nun parti binasıa gelmesinden çok kısa bir süre sonra Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Gelecek Partisi genel merkezine geldi. İki lider ve heyetleri yaklaşıl bir saat görüştükten sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Balanı Ali Babacan'ı aracına kadar uğurladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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