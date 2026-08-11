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        Haberler Gündem Çevre Deniz suyunda kalan 68 caretta caretta yumurtası taşındı

        Deniz suyunda kalan 68 caretta caretta yumurtası taşındı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya çok yakın yere yuva yapan caretta carettanın deniz suyu içerisinde kalan 68 yumurtası, zarar görmemesi için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri tarafından güvenli bölgeye taşındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 13:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Deniz suyunda kalan yumurtalar taşındı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi'ndeki bir plajda dün saat 05.00 sıralarında çıkan caretta caretta, yuva yaparak yumurtalarını bıraktı.

        Plajda bulunanların, kaplumbağanın yuvasının üzerini örtüp denize dönmesini beklemesinin ardından durum Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirildi.

        Bölgeye gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı incelemede caretta carettanın yuvasını deniz kıyısına çok yakın bir noktaya yaptığını belirledi. Bunun üzerine açılan yuvada deniz suyu içerisinde kalan 68 yumurta, zarar görmemeleri için yaklaşık 4 metre uzaklıktaki güvenli bir alana taşındı.

        Aynı ölçülerde hazırlanan yeni yuvaya tek tek yerleştirilen yumurtaların bulunduğu alan tel kafesle çevrilerek korumaya alındı ve uyarıcı afişler asıldı.

        Kuşadası sahillerinde bugüne kadar 6'ncı caretta caretta yuvasını tespit ettiklerini belirten Sürücü, "Yuvalama alanını açtığımızda kumun çok nemli olduğunu ve yumurtaların yarısından fazlasının su içerisinde olduğunu gördük. Ayrıca yavruların çıkış döneminde deniz dalgalarının yuvaya kadar ulaşabileceği ve yumurtaların zarar görebileceğini de değerlendirdik. Bu nedenle yuvadaki 68 yumurtayı büyük bir özenle alarak aynı ölçülerde hazırlanan yeni yuvaya tek tek yerleştirdik. Ardından da yuvayı tel kafesle çevirip, korumaya aldık" dedi.

        Bahattin Sürücü, "Yavruların yaklaşık 45-60 gün içerisinde yumurtadan çıkarak denizle buluşmasını bekliyoruz. Kumsalda yuvalama yapan bir caretta caretta ile karşılaştığınızda lütfen yaklaşmayın, ışık tutmayın, flaşlı fotoğraf çekmeyin ve rahatsız etmeyin. Durumu yetkililere bildirerek güvenli mesafeden izleyin" diye konuştu.

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        #Aydın Haberleri
        #caretta caretta
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