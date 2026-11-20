Derenin debisi yükseldi, köprü yıkıldı!
Diyarbakır'da sağanak yağışların ardından debisi yükselen derenin üzerindeki beton köprü yıkıldı. Olay, çevrede bulunanlar tarafından kayda alındı
Giriş: 20 Kasım 2026 - 09:35 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından debisi yükselen derenin üzerindeki beton köprünün yıkılma anı, çevrede bulunanlar tarafından kayda alındı.
İHA'nın haberine göre ilçenin Aygün Mahallesi grup yolunda bulunan derenin debisi, sağanak yağışlarla yükseldi. Dere üzerindeki köprü, suya dayanamayarak çöktü.
Çevrede bulunanlar ise, köprünün ayağından gelen çatırtı sesine kulak verip çökeceğini tahmin ederek kayda girdi. Köprü, saniyeler içinde yıkıldı.
Olayda kimse etkilenmezken, yıkılma anları ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
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