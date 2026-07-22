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        Dev etçil çekirgeler ortaya çıktı

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde son günlerde boyutları ve çıkardıkları dikkat çekici seslerle vatandaşların ilgisini çeken dev etçil çekirgeler görülmeye başlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 01:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dev etçil çekirgeler ortaya çıktı

        Latince adı Saga ephippigera olan ve halk arasında "etçil çekirge" olarak bilinen tür, normalde tarım arazileri, çayırlıklar ve ormanlık alanlarda yaşamını sürdürüyor. Ancak son günlerde Polatlı’nın farklı noktalarında, özellikle yerleşim alanlarına yakın bölgelerde de görülmesi dikkat çekti.

        Son olarak Gümüşyaka Mahallesi’nde görüntülenen etçil çekirge, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Boyutuyla şaşkınlık oluşturan çekirge, sosyal medyada da ilgi gördü.

        Uzmanlara göre Saga ephippigera, insanlara saldıran bir tür değil. Aksine zararlı böcekler ve diğer küçük canlılarla beslenerek doğal dengenin korunmasına katkı sağlıyor. Nadir görülen bu türün görülmesi, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, vatandaşların bu tür canlılara zarar vermemesi ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlaması gerektiğini belirtiyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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