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        Haberler Gündem Eğitim Devlet korumasındaki 258 genç üniversiteye yerleşti

        Devlet korumasındaki 258 genç üniversiteye yerleşti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu yıl, devletimizin şefkat eliyle ve koruyucu ailelerimizin sevgisiyle büyüyen 7'si ilk 10 binde olmak üzere 258 evladımız da tercih ettikleri üniversitelere yerleşti." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 12:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Devlet korumasındaki 258 genç üniversiteye yerleşti

        Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri sonrasında hayalini kurdukları üniversiteye yerleşen gençleri tebrik ederek, şunları kaydetti:

        "Bu yıl, devletimizin şefkat eliyle ve koruyucu ailelerimizin sevgisiyle büyüyen 7'si ilk 10 binde olmak üzere 258 evladımız da tercih ettikleri üniversitelere yerleşti. Her birinin azmi, emeği ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz, edinecekleri bilgi, birikim ve tecrübeyle kendi hikâyelerini yazarken ülkemizin yarınlarına da değer katacaklar. Her birine kuracakları güzel dostluklarla, biriktirecekleri kıymetli anılarla ve ulaşacakları yeni başarılarla dolu bir üniversite hayatı diliyorum. Yolları açık, bahtları güzel, gelecekleri parlak olsun"

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        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
        #Devlet korumasındaki üniversitelile
        #haberler
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