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        Haberler Gündem Çevre Kumsalda ortaya çıktı, Didim Belediyesi koruma altına aldı

        Kumsalda ortaya çıktı, Didim Belediyesi koruma altına aldı

        Aydın'ın Didim ilçesinin eşsiz koylarından 3. Koy'da, nesli tehlike altında bulunan kum zambağına (Pancratium maritimum) rastlandı. Kum zambağının tespit edilmesinin ardından Didim Belediyesi ekipleri tarafından gerekli kontroller gerçekleştirilerek bitki koruma altına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 12:54 Güncelleme:
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        Didim'de ortaya çıktı, koruma altına alındı
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        Aydın'ın Didim ilçesi 3. Koy'da, nesli tehlike altında bulunan kum zambağına (Pancratium maritimum) rastlandı. Kumsalda görüntülenen kum zambağının tespit edilmesinin ardından Didim Belediyesi ekipleri tarafından gerekli kontroller gerçekleştirilerek bitki koruma altına alındı.

        Akdeniz ülkeleri ile Karadeniz'in güney kıyılarında yetişen soğanlı bir bitki olan kum zambağının nesli tehlike altında bulunuyor. Türkiye'de bulunan kum zambaklarının ülke dışına çıkarılması da yasak. Didim'in birbirinden güzel koyları yalnızca denizi ve kumsallarıyla değil, ev sahipliği yaptığı doğal yaşamla da dikkat çekiyor. 3. Koy'da ortaya çıkan kum zambağı da bu doğal zenginliğin önemli bir parçasını oluşturuyor.

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        Kum zambaklarının bulunduğu alanlarda bitkilere zarar verilmemesi; kumsalda ateş yakılmaması, kara taşıtlarıyla kumsala girilmemesi ve kum zambaklarının çevresinde şemsiye ve şezlong kullanılmaması gerekiyor. 3. Koy'da bulunan kum zambağının yaşam alanının korunması için bölgeyi kullananların bitkiye zarar vermemesi ve çevresindeki doğal dokuya özen göstermesi önem taşıyor.

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        #kum zambağı
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