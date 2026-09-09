Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, devam eden müzakereler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik çabalar, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Fransız mevkidaşı Barrot arasındaki görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca iki ülke ilişkileri ile bölgesel krizlere yönelik diplomatik girişimlerin de ele alındığı bildirildi.

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