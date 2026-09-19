Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in Türkiye karşıtı söylemlere tepki gösterdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündemdeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye karşıtı söylemlerini değerlendirdi.

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Netanyahu’nun iç siyasi pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Türkiye karşıtı söylemleri kullandığını savundu.

“TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI BU ARAYIŞIN BİR ÜRÜNÜ”

Netanyahu’nun kendisini vazgeçilmez göstermek için çeşitli arayışlar içinde olduğunu belirten Fidan, “Türkiye düşmanlığı da bunun bir ürünü” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin provokasyonlara ve kışkırtmalara karşı dikkatli olduğunu belirten Fidan, İsrail’in barışa, karşılıklı saygıya ve iş birliğine dayalı bir politika izlemesi gerektiğini söyledi.

Fidan, İsrail’in mevcut politikalarının yalnızlaşmaya yol açacağını belirterek, sürecin Filistinlilerin lehine sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

“İSRAİL’İN POLİTİKALARI BÖLGESEL GERİLİMİ ARTIRIYOR”

Fidan, İsrail’in bölgedeki tutumuna ilişkin değerlendirmesinde, yaşanan gelişmelerin yalnızca bölge ülkelerini değil, uluslararası dengeleri de etkilediğini söyledi.

Türkiye’nin bölgede farklı ortakları bulunduğunu belirten Fidan, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli karşılıkların verileceğini ifade etti.

SURİYE VE BÖLGESEL GÜVENLİK GÖRÜŞMELERİ

Fidan, Suriye ziyareti kapsamında bölgesel istikrar, entegrasyon süreci, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki iş birliği başlıklarının ele alındığını söyledi.

Suriye’de sürecin kontrollü şekilde ilerletilmesine yönelik bir irade gördüklerini belirten Fidan, tüm şartlar tamamlanana kadar gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.