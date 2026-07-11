Diyarbakır'da kayıp kişi uçurumda ölü bulundu
Diyarbakır'da gündüz saatlerinde kaybolan 50 yaşındaki Hasan Kuday'ın, uçurumda cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Kuday'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 00:27 Güncelleme:
Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şılbe Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde yakınlarının haber alamadığı Hasan Kuday (50) için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunuldu.
Yapılan çalışmalar sırasında Kuday, Şılbe Mahallesi 5'inci Sokak'ta bulunan toplu konutların altındaki uçurumda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekibinin talebi üzerine bölgeye AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı 7 arama kurtarma personeli ile 2 arama kurtarma aracı sevk edildi.
DHA'nın haberine göre ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kuday'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Kuday'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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