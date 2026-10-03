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        Haberler Gündem Teyit DMM, azınlık vakıflarına ait okullarla ilgili iddiaları yalanladı

        DMM, azınlık vakıflarına ait okullarla ilgili iddiaları yalanladı

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık vakıflarına ait okul binalarının "rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı" ve okulların bu nedenle birleştirilmesinin talep edildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 18:08 Güncelleme:
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        DMM'den azınlık okulları için açıklama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), azınlık vakıflarına ait okul binalarıyla ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        DMM, azınlık vakıflarına ait okul binalarının “rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı ve bu doğrultuda okulların birleştirilmesinin talep edildiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        OKULLARIN MÜLKİYETİ VAKIFLARA AİT

        DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu okul binalarının bağlı bulundukları azınlık vakıflarının mülkiyetinde olduğu belirtildi.

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        Açıklamada, bu taşınmazlara yönelik herhangi bir el koyma, devir veya rant odaklı girişimin söz konusu olmadığı vurgulandı.

        ÇALIŞMANIN DEPREM GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

        DMM, yürütülen çalışmanın ülke genelindeki deprem güvenliği taramaları kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Bu kapsamda bina sahibi vakıflara, okul yapılarının deprem riskine karşı güçlendirilmesi gerektiğinin bildirildiği ifade edildi.

        Açıklamada, deprem riskine karşı alınan teknik ve koruyucu tedbirlerin çeşitli hassasiyetler üzerinden çarpıtılarak toplumda algı oluşturmayı ve gerginlik yaratmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

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        DMM, konuya ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılan resmi açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

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