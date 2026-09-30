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        Haberler Gündem Politika Doğan Bekin, YRP'deki görevlerinden istifa etti

        Doğan Bekin, YRP'deki görevlerinden istifa etti

        Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifa etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 19:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YRP'deki görevlerinden istifa etti

        Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bekin, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nda Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın yazdığı, 'Son Ispartalı' kitabını gündeme getirdiğini hatırlattı ve kitapta, '28 Şubat'ın mimarı Erbakan, mühendisi ise Demirel'dir' yazan bölümü okudu.

        Bekin, "Bu ifadeler kimilerinin, 'Alçaklık' olarak nitelendirmesine mahal verecek siyasi bir aymazlıktır, iki yüzlülüktür. Bu ifadeleri yazan zevatın 28 Şubat'ın 30'uncu yıl dönümünde yeniden Refah Partisi'ne katılarak partide Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesi en başta merhum Başbakan Necmettin Erbakan olmak üzere Milli Görüş camiasına büyük bir hakarettir. İlk günden itibaren bu zevatın burada görevlendirilmesine karşı çıkanların başındaydım çünkü büyük bir çelişki içerisinde 'Son Ispartalı' kitabının çeşitli yerlerinde Erbakan hocamıza büyük iftiralar atmakta ve kabul edilemeyecek cümleler kurmuştur. 'Yeniden Refah İçin 101 Neden' kitabını yayınladığı zaman da kendisiyle görüştüm ve nedamet ortaya koymasını, basın önünde çıkıp mutlak suretle özür dilemesini istedim fakat kesinlikle bu özrü yapmayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

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        'İSTİFA EDİYORUM'

        Bekin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın isteği doğrultusunda idari görevlerinden ayrıldığını vurgulayarak, "Ben de whatsApp mesajıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğimi bildirdim. Dilekçem bugüne kadar işleme alınmadı. Ancak ben Rusya'nın Sibirya bölgesinde Avrupa Müslüman Forumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeliği sıfatıyla, 'Dini ve etnik hoşgörüsüzlüğün önlenmesi' ile ilgili programda konuşuyordum. Bu olay bu zevat tarafından kendisiyle eylemsel birlikteliği olan gazeteciler vasıtasıyla 'Başka bir siyasi partiye geçiyor' iddiaları gündeme getirilerek servis edildi. O zevat suçüstü yakalandı. Benim haklı olduğum kadar tarihi çağrımın altında ezilmesi gerekenlerin olayı bir transfer gibi göstermesi alçaklığına şahit olduk. Yaşanan olay budur. Ben bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili olarak bu basın toplantısını yapıyorum. Bana acı verse de istemeyerek de olsa sırf Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum" dedi.

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        'İSTİFA KONUSUNDA TEK BAŞINA HAREKET ETMEM'

        Bekin, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partisinden istifa edip etmeyeceğine dair soru üzerine Bekin, "İstifa konusunda tek başıma hareket etmem. Bana oy vermiş olan 117 bin 500 seçmen var. Onların manevi sorumluluğu var, teşkilatların bana yüklediği sorumluluklar var. Arkadaşlarımız var, dostlarımız var, bize oy veren, çalışan, gecesini gündüzüne katan ve evine bir lokma ekmek götüremezken bile gelip gece gündüz seçim meydanlarında çalışan, ev ev dolaşan bu kardeşlerimizin fikirlerini almadan ben hiçbir şekilde hareket etmem. Genel Başkanımız nasıl uygun görürse, bizi partiden uzaklaştırırsa ki biz süreci takip edeceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Şu anda söyleyecek hiçbir sözüm yok" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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