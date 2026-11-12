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        Haberler Gündem 3. Sayfa Domuz avı sırasında arkadaşını kazara vurdu!

        Domuz avı sırasında arkadaşını kazara vurdu!

        Samsun'da feci bir olay yaşandı. Kentin Çarşamba ilçesinde mahalle muhtarı, birlikte domuz avına gittiği arkadaşını kazara tüfekle vurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 10:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arkadaşını kazara çenesinden vurdu!

        Samsun’un Çarşamba ilçesinde mahalle muhtarı, birlikte domuz avına gittiği arkadaşını kazara tüfekle vurdu.

        İHA'nın haberine göre olay, Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçeçakmak Mahallesi Muhtarı Ö.E. ve arkadaşı Ş.A., Ağcagüney Mahallesi’nde domuz avına çıktı.

        Av esnasında mahalle muhtarının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu arkadaşı Ş.A. çenesinden yaralandı. Olayın ardından yaralı Ş.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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