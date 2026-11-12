Domuz avı sırasında arkadaşını kazara vurdu!

Samsun’un Çarşamba ilçesinde mahalle muhtarı, birlikte domuz avına gittiği arkadaşını kazara tüfekle vurdu.

İHA'nın haberine göre olay, Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçeçakmak Mahallesi Muhtarı Ö.E. ve arkadaşı Ş.A., Ağcagüney Mahallesi’nde domuz avına çıktı.

Av esnasında mahalle muhtarının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu arkadaşı Ş.A. çenesinden yaralandı. Olayın ardından yaralı Ş.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.