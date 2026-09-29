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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dünden beri aranıyordu! Falezlerde trajik son

        Dünden beri aranıyordu! Falezlerde trajik son

        Antalya'da, dünden bu yana haber alınamayan N. B., ailesinin güvenlik kamerası kayıtlarından izini sürmesi sonucu falezlerin alt kısmındaki kayalıkta ölü bulundu. B.'nin cenazesi, deniz polisi tarafından karaya çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 14:40 Güncelleme:
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        Dünden beri aranıyordu! Falezlerde trajik son

        Antalya'da acı olay, öğle saatlerinde falezler mevkiinde meydana geldi. Dün sabah saatlerinden itibaren N. B.'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirip, mahalle genelinde arama çalışması başlattı.

        DHA'daki habere göre çevredeki işletmelerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen aile üyeleri, B.'nin en son falezler bölgesine doğru ilerlediğini tespit etti.

        Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran aile üyeleri, falezlerin alt kısmında, hareketsiz yatan kişiyi görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde, kayalık alandaki cesedin, dün sabahtan beri aranan N. B.'ye ait olduğu belirlendi.

        Falezlerden düşüp hayatını kaybettiği tespit edilen B.'nin cenazesi, karadan tahliyenin zorluğu nedeniyle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ekipleri tarafından bota alınıp limana götürüldü.

        Cenaze olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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