Düzce'de fabrika yangını!

Düzce'de ahşap kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Düzce'de ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 23:04 Güncelleme:
Merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren bir ahşap kapı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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