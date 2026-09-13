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        Haberler Gündem Düzce'de ahşap kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Düzce'de ahşap kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Düzce'de ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 23:04 Güncelleme:
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        Düzce'de fabrika yangını!

        Merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren bir ahşap kapı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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        #düzce
        #yangın
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