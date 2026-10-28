Ekipler Emrah Gedik için seferber oldu

İnegöl’ün Mahmudiye Mahallesi’ndeki evinden 26 Ekim’de saat 15.00 sıralarında çıkan Emrah Gedik’ten ailesi bir daha haber alamadı.

Ailenin talebi üzerine harekete geçen 15 kişilik İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekibi, çevre yolundaki dere boyunca Ankara yoluna kadar arama yaptı. Dere yatağının içi ve çevresini titizlikle tarayan ekipler, çalışmalarda kayıp kişiye ait herhangi bir ize rastlamadı.

ARAMALAR FARKLI NOKTALARDA SÜRÜYOR

Emrah Gedik’i bulmak için arama çalışmalarının, görülebileceği değerlendirilen farklı noktalarda devam ettiği belirtildi. Yetkililer, Gedik’i gören veya nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi.