Ekrem İmamoğlu'na hakaretten 2 yıl hapis
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada "hakaret" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında 'siyasi yasak' kararı verildi. Mahkemenin verdiği hüküm, istinaf aşamasında bozulmaması halinde İmamoğlu hakkındaki 'siyasi yasak' kararı kesinleşecek ve İBB başkanlığı için meclis üyeleri yeniden seçime gidecek.
Giriş: 11 Eylül 2026 - 13:43 Güncelleme:
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